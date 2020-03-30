Бензема: сравнивать меня и Жиру — это как сравнивать «Формулу-1» и картинг
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема ответил на вопрос о том, сильнее ли он другого французского форварда, Оливье Жиру из лондонского «Челси».
«Давайте закроем эту тему раз и навсегда. Не путайте „Формулу-1“ с картингом. Это еще мягко сказано. Давай дальше. Если что, „Формула-1“ — это я. Не хочу больше говорить о нём. Пусть забивает такие мячи, какие хочет, выигрывает всё, что хочет… У него свой угол, у меня свой», — сказал Бензема, общаясь с другом в «Инстаграме».
С 2015 года главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не вызывает в команду Бензема. Причина — причастность игрока к шантажу Матьё Вальбуэна интимным видео. Оливье Жиру, в свою очередь, стал чемпионом мира в составе сборной в 2018 году.
Смертин — о Моуринью: он сказал: «Я приехал выигрывать. Начинаем со следующего матча»
Читайте также
- 30 марта 2020
-
02:44
-
02:23
-
01:45
-
00:59
-
00:44
-
00:40
-
00:23
-
00:18
- 29 марта 2020
-
23:58
-
23:58
-
23:34
-
23:33
-
23:25
-
23:05
-
22:59
-
22:48
-
22:34
-
22:33
-
22:28
-
22:12
-
21:54
-
21:49
-
21:42
-
21:27
-
21:14
-
21:13
-
20:55
-
20:54
-
20:25
-
20:25
-
20:03
-
19:58
-
19:45
-
19:35
-
19:22
Партнерский контент