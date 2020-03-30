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Бензема: сравнивать меня и Жиру — это как сравнивать «Формулу-1» и картинг

Бензема: сравнивать меня и Жиру — это как сравнивать «Формулу-1» и картинг
Футбол / Кубок России 0

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема ответил на вопрос о том, сильнее ли он другого французского форварда, Оливье Жиру из лондонского «Челси».

«Давайте закроем эту тему раз и навсегда. Не путайте „Формулу-1“ с картингом. Это еще мягко сказано. Давай дальше. Если что, „Формула-1“ — это я. Не хочу больше говорить о нём. Пусть забивает такие мячи, какие хочет, выигрывает всё, что хочет… У него свой угол, у меня свой», — сказал Бензема, общаясь с другом в «Инстаграме».

С 2015 года главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не вызывает в команду Бензема. Причина — причастность игрока к шантажу Матьё Вальбуэна интимным видео. Оливье Жиру, в свою очередь, стал чемпионом мира в составе сборной в 2018 году.

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