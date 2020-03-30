Глушаков: может быть, Промес запутался в правилах карантина

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков в рамках прямого эфира в «инстаграме» «Чемпионата» прокомментировал поступок нападающего «Аякса» Квинси Промеса, который нарушил правила карантина, сыграв в футбол в Амстердаме в компании нападающего «Гронингена» Дайшона Редана и ещё нескольких друзей.

«Он у нас отчаянный парень, я его хорошо знаю. Но надо соблюдать правила. Не нужно показывать себя героем. Может, он просто запутался в правилах. Думаю, с ним всё будет нормально. Квинси всегда был улыбчивым парнем, рубаха-парень», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

Напомним, карантин в Нидерландах был введён в связи с пандемией коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 30 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 152 тыс.