Жена Тарасова ответила на гневные комментарии после дорогого подарка от мужа

Анастасия Костенко, жена полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова, ответила на комментарии в «Инстаграме», после того как муж подарил ей автомобиль Porsche.



«Ребятки, которые не способны порадоваться за других, особенно в день рождения. Ну вы даааааёёёте… Понасоздавали фейков да понаписали «пожеланий» и «пророчеств». Откуда у вас это в головушках?



Вспоминаю любимейший отрывок Олега Роя из книги «Фантомная боль»: «Человек наделён разумом и душой, где плещут хрустальные родники, распускаются сказочные цветы и поют волшебные птицы. То есть могли бы плескаться, цвести и петь. Но нет. Человек забивает этот чистый источник тоннами мусора: пустыми обидами, гневом ни о чём, бессмысленным страхом… Даже перечислять отвратительно, словно само перечисление добавляет в поток жизни ещё один ручеёк яда».



Не буду включать психолога, ведь и без него очевидно, что это нездоровая реакция на радость другого. И чем больше вы позволяете себе такое, тем основательнее вы посылаете свою удачу подальше да к другим. Например, ко мне. Самое главное, что даже фейковая страница вас не спасает. Вы остаётесь собой. Транспорт, упаковка и количество цветов, разногласия в предпочтениях одежды – здоровых людей это меньше всего волнует, так как главное не это. Важно то, что мои близкие и родные постарались сделать этот день волшебным, и у них получилось», — написала Анастасия.

Ранее Костенко показала, как Тарасов дарил ей Porsche.