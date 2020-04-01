Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Жена Тарасова ответила на гневные комментарии после дорогого подарка от мужа

Жена Тарасова ответила на гневные комментарии после дорогого подарка от мужа
Футбол / РПЛ 0

Анастасия Костенко, жена полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова, ответила на комментарии в «Инстаграме», после того как муж подарил ей автомобиль Porsche.

«Ребятки, которые не способны порадоваться за других, особенно в день рождения. Ну вы даааааёёёте… Понасоздавали фейков да понаписали «пожеланий» и «пророчеств». Откуда у вас это в головушках?

Вспоминаю любимейший отрывок Олега Роя из книги «Фантомная боль»: «Человек наделён разумом и душой, где плещут хрустальные родники, распускаются сказочные цветы и поют волшебные птицы. То есть могли бы плескаться, цвести и петь. Но нет. Человек забивает этот чистый источник тоннами мусора: пустыми обидами, гневом ни о чём, бессмысленным страхом… Даже перечислять отвратительно, словно само перечисление добавляет в поток жизни ещё один ручеёк яда».

Не буду включать психолога, ведь и без него очевидно, что это нездоровая реакция на радость другого. И чем больше вы позволяете себе такое, тем основательнее вы посылаете свою удачу подальше да к другим. Например, ко мне. Самое главное, что даже фейковая страница вас не спасает. Вы остаётесь собой. Транспорт, упаковка и количество цветов, разногласия в предпочтениях одежды – здоровых людей это меньше всего волнует, так как главное не это. Важно то, что мои близкие и родные постарались сделать этот день волшебным, и у них получилось», — написала Анастасия.

Ранее Костенко показала, как Тарасов дарил ей Porsche.

«Преследование и травля». Тарасов пожаловался на судебного пристава из-за алиментов
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020