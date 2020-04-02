Уткин: «Спартак» – народная команда? Скорее согласен, чем нет

Известный блогер Василий Уткин высказал мнение о том, что московский «Спартак» называют «народной командой».

«Народная команда — это очень условное понятие, можно в это вложить совершенно любой смысл. «Спартак» не перестанут называть народной командой даже через 50 лет, когда он перестанет ею быть. Я с этим скорее согласен, чем нет.

Лицо «Спартака» — это Леонид Федун. Это ни в коем образе не положительный герой, но это личность, которая наполнена абсолютно экзистенциальной драмой. Человек, который хочет сделать как лучше, но совершенно не представляет как. Он сам по себе мне симпатичен, потому что настолько очевидно, что он не разбирается в людях и что он готов отдать любые деньги, присыпать деньгами любые места — единственный способ, который он знает.

Но всё встало на свои места, когда он опубликовал программу о четырёх главных тезисах, которые перевернут представления о том, как нужно жить российскому футболу. И первый тезис был чуть ли не про погодные условия. Мать честная, оказывается, надо погодные условия учитывать! Дело даже не в том, что это пришло ему в голову — дело в том, что он наверняка показывал это своим подчинённым, советовался.

Это людям показывать нельзя, а это было опубликовано в «Спорт-экспрессе», вполне допускаю, что даже на правах рекламы. Там ушлые люди, а Федун человек щедрый. Он — фигура драматическая. Он человек, который всеми силами пытается сделать то, что не умеет, и бросить тоже боится», — сказал Уткин в интервью YouTube-каналу «Мы к вам приедем».