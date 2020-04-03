«Бавария» может отказаться от покупки Зане из-за кризиса, вызванного коронавирусом

Мюнхенская «Бавария» может отказаться от трансфера немецкого нападающего «Манчестер Сити» Лероя Зане, утверждает Manchester Evening News.

По данным источника, немецкий клуб не сможет позволить себе дорогостоящий трансфер из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Напомним, что Зане в августе 2019 года должен был перейти в «Баварию», однако получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл из строя на продолжительное время, в результате чего трансфер сорвался.

Зане перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 50,5 млн. За английский клуб он провёл 134 матча во всех турнирах, стал автором 39 забитых мячей и отдал 45 результативных передач. Контракт игрока с «горожанами» действует до лета 2021 года.