«Бавария» может отказаться от покупки Зане из-за кризиса, вызванного коронавирусом

Мюнхенская «Бавария» может отказаться от трансфера немецкого нападающего «Манчестер Сити» Лероя Зане, утверждает Manchester Evening News.
По данным источника, немецкий клуб не сможет позволить себе дорогостоящий трансфер из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Напомним, что Зане в августе 2019 года должен был перейти в «Баварию», однако получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл из строя на продолжительное время, в результате чего трансфер сорвался.
Зане перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 50,5 млн. За английский клуб он провёл 134 матча во всех турнирах, стал автором 39 забитых мячей и отдал 45 результативных передач. Контракт игрока с «горожанами» действует до лета 2021 года.
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