Матч чемпионата Беларуси перенесён из Витебска

Матч 3-го тура чемпионата Беларуси «Витебск» — «Смолевичи» перенесён из Витебска в Борисов, сообщает «Прессбол».



По информации источника, встреча была перенесена из-за непростой эпидемиологической ситуации в Витебске. Место проведения матча станет известно позднее. Встреча состоится 5 апреля, как и было запланировано. Напомним, чемпионат Беларуси является единственным европейским футбольным турниром, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса.



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1 млн человек. Число погибших превысило 50 тыс. человек. В России зарегистрировано уже более 4149 заболевших.