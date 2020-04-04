Стадион «Боруссии» станет центром борьбы с коронавирусом

Дортмундская «Боруссия» предоставит стадион «Сигнал Идуна Парк для борьбы с коронавирусом.

Сообщается, на северной трибуне стадиона будут ухаживать за больными коронавирусом, а также теми, кто испытывает симптомы заболевания.

«Наш стадион является гордостью города, ориентиром почти для всех в Дортмунде и его окрестностях, и благодаря его техническим, инфраструктурным и пространственным условиям — идеальное место для активной помощи людям, которые были заражены или испытывают связанные с ним жалобы, такие как проблемы с дыханием и лихорадка. Это наш долг и наше желание сделать всё возможное, чтобы помочь этим людям», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 210 тыс.