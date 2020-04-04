Стадион «Боруссии» станет центром борьбы с коронавирусом

Дортмундская «Боруссия» предоставит стадион «Сигнал Идуна Парк для борьбы с коронавирусом.
Сообщается, на северной трибуне стадиона будут ухаживать за больными коронавирусом, а также теми, кто испытывает симптомы заболевания.
«Наш стадион является гордостью города, ориентиром почти для всех в Дортмунде и его окрестностях, и благодаря его техническим, инфраструктурным и пространственным условиям — идеальное место для активной помощи людям, которые были заражены или испытывают связанные с ним жалобы, такие как проблемы с дыханием и лихорадка. Это наш долг и наше желание сделать всё возможное, чтобы помочь этим людям», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 210 тыс.
- 4 апреля 2020
-
04:56
-
04:21
-
03:28
-
03:10
-
02:38
-
02:25
-
01:55
-
00:59
-
00:37
-
00:14
- 3 апреля 2020
-
23:59
-
23:46
-
23:39
-
23:27
-
23:09
-
22:58
-
22:42
-
22:33
-
22:20
-
22:08
-
22:00
-
21:58
-
21:53
-
21:42
-
21:32
-
21:28
-
21:23
-
21:18
-
21:05
-
20:58
-
20:48
-
20:41
-
20:41
-
20:33
-
20:31