«Как заставить жену приготовить ужин?» Тарасов угрожает супруге игрушечным пистолетом
33-летний российский полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов в «инстаграм-сториз» опубликовал видео, на котором в шуточной форме угрожает жене пистолетом, заставляя её приготовить ужин.
«Ну а как ещё мне в моей нынешней ситуации заставить жену приготовить ужин?» — сказал Тарасов, наводя игрушечный пистолет.
Видео доступно на «Чемпионате».
Ранее Анастасия Костенко, жена Дмитрия, в своём «инстаграме» показала, как муж дарил ей на день рождения новый автомобиль марки «Porshe».
Тарасов присоединился к «Рубину» в феврале этого года на правах свободного агента, однако спустя три дня после подписания контракта сломал ногу. До этого хавбек пребывал без клуба с момента истечения соглашения с «Локомотивом» летом 2019 года.
Жена Тарасова показала, как муж дарил ей Porsche
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