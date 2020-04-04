«Как заставить жену приготовить ужин?» Тарасов угрожает супруге игрушечным пистолетом

33-летний российский полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов в «инстаграм-сториз» опубликовал видео, на котором в шуточной форме угрожает жене пистолетом, заставляя её приготовить ужин.

«Ну а как ещё мне в моей нынешней ситуации заставить жену приготовить ужин?» — сказал Тарасов, наводя игрушечный пистолет.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее Анастасия Костенко, жена Дмитрия, в своём «инстаграме» показала, как муж дарил ей на день рождения новый автомобиль марки «Porshe».

Тарасов присоединился к «Рубину» в феврале этого года на правах свободного агента, однако спустя три дня после подписания контракта сломал ногу. До этого хавбек пребывал без клуба с момента истечения соглашения с «Локомотивом» летом 2019 года.