5 лет назад «Динамо» выставило Денисова на трансфер за вмешательство в работу Черчесова

Ровно пять лет назад, 7 апреля 2015 года, полузащитник московского «Динамо» Игорь Денисов был отстранён от работы с основным составом и выставлен на трансфер за вмешательство в работу главного тренера бело-голубых Станислава Черчесова.

После завершения сезона-2014/2015 Черчесов покинул пост наставника «Динамо». Команду возглавил Андрей Кобелев, который принял решение вернуть Денисова в основу. Уже осенью 2015 года у хавбека возник новый конфликт — на этот раз с врачом клуба, отказавшимся освобождать его от тренировки. В итоге Игоря вновь отстранили от работы с первой командой.

В августе 2016 года Денисов перешёл в московский «Локомотив», за который выступал до завершения карьеры. В том же месяце Черчесов стал главным тренером сборной России.