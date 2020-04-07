5 лет назад «Динамо» выставило Денисова на трансфер за вмешательство в работу Черчесова
Ровно пять лет назад, 7 апреля 2015 года, полузащитник московского «Динамо» Игорь Денисов был отстранён от работы с основным составом и выставлен на трансфер за вмешательство в работу главного тренера бело-голубых Станислава Черчесова.
После завершения сезона-2014/2015 Черчесов покинул пост наставника «Динамо». Команду возглавил Андрей Кобелев, который принял решение вернуть Денисова в основу. Уже осенью 2015 года у хавбека возник новый конфликт — на этот раз с врачом клуба, отказавшимся освобождать его от тренировки. В итоге Игоря вновь отстранили от работы с первой командой.
В августе 2016 года Денисов перешёл в московский «Локомотив», за который выступал до завершения карьеры. В том же месяце Черчесов стал главным тренером сборной России.
Денисов: Черчесов сказал мне: «Пошли в душ, я тебе там шею сломаю»
Читайте также
- 7 апреля 2020
-
12:31
-
12:31
-
12:11
-
12:06
-
11:36
-
11:33
-
11:10
-
10:29
-
10:23
-
10:00
-
10:00
-
09:52
-
09:45
-
09:30
-
09:21
-
08:30
-
07:50
-
07:33
-
06:59
-
06:23
-
05:28
-
04:54
-
03:55
-
02:26
-
02:05
-
01:45
-
01:29
-
01:01
-
00:57
-
00:55
-
00:52
-
00:49
-
00:47
-
00:45
-
00:40
Партнерский контент