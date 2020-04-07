«Даже Дзюба рыдал после объявления мне войны». Слуцкий ответил на пост И. Игнатьева

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на пост нападающего казанцев Ивана Игнатьева в «Инстаграме».



Форвард «Рубина» опубликовал своё фото, на котором стоит рядом с машиной у трассы, и написал: «Дальнобойщик Иван».



«Дальнобойщик-лох и злостный нарушитель карантина Иван Игнатьев 06.01.1999 — это так, для информации», — ответил Слуцкий.



«Это война», — написал Игнатьев.



«Не смеши народ. Гулливер не обидит лилипута», — в ответ написал Слуцкий.



«Конечно, не обидит. Он же толстый, и ему тяжело достать лилипута», — написал Игнатьев.



«Игнат, даже Дзюба рыдал после объявления мне войны. Я с третьей любительской лигой даже играл не страну. P.S. Гулливер не толстый. Ну это для людей с тремя классами образования», — отметил Слуцкий.



«Речь не про Гулливера», — ответил Игнатьев.

Фото: «Инстаграм» Ивана Игнатьева

Фото: «Инстаграм» Ивана Игнатьева

Фото: «Инстаграм» Ивана Игнатьева