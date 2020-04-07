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«Даже Дзюба рыдал после объявления мне войны». Слуцкий ответил на пост И. Игнатьева

«Даже Дзюба рыдал после объявления мне войны». Слуцкий ответил на пост И. Игнатьева
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на пост нападающего казанцев Ивана Игнатьева в «Инстаграме».

Форвард «Рубина» опубликовал своё фото, на котором стоит рядом с машиной у трассы, и написал: «Дальнобойщик Иван».

«Дальнобойщик-лох и злостный нарушитель карантина Иван Игнатьев 06.01.1999 — это так, для информации», — ответил Слуцкий.

«Это война», — написал Игнатьев.

«Не смеши народ. Гулливер не обидит лилипута», — в ответ написал Слуцкий.

«Конечно, не обидит. Он же толстый, и ему тяжело достать лилипута», — написал Игнатьев.

«Игнат, даже Дзюба рыдал после объявления мне войны. Я с третьей любительской лигой даже играл не страну. P.S. Гулливер не толстый. Ну это для людей с тремя классами образования», — отметил Слуцкий.

«Речь не про Гулливера», — ответил Игнатьев.

Фото: «Инстаграм» Ивана Игнатьева

Фото: «Инстаграм» Ивана Игнатьева

Фото: «Инстаграм» Ивана Игнатьева

Фото: «Инстаграм» Ивана Игнатьева

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