Вадим Евсеев: об уровне Йокича говорит матч с «Зенитом». Он ничего не дал сделать Малкому

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о защитнике команды Бояне Йокиче.
«Задали вопрос про Бояна Йокича. Ещё одного нашего капитана. Не знаю, какие вопросы могут быть к игроку, сыгравшему за сборную Словении почти 100 матчей. А если серьёзно, Йокич — наш оплот обороны. Ему 33, но на высоком уровне он будет играть ещё не один год. Очень мощный, быстрый, надёжный защитник. Способный сыграть и в центре обороны.
У Бояна светлая голова, он отлично понимает игру. Не случайно играл в Испании, Италии, Франции, Англии. О его уровне показательно говорит матч с «Зенитом», где он играл против Малкома и не позволил футболисту, купленному у «Барселоны» за 40 миллионов, проявить себя.
Мне как тренеру приятно с ним работать ещё и потому, что Йокич очень внимательно слушает и понимает установку. Снова вспомню матч с «Зенитом». На тренировках перед игрой мы наигрывали комбинацию, когда линейный игрок, Алиев, должен смешаться в центр и отдавать в штрафную передачу, а Йокич завершал эту атаку. Они исполнили эпизод в игре идеально, жаль, что не забили», — написал Евсеев в своём «инстаграме».
- 8 апреля 2020
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