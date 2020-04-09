Результаты всех футбольных матчей 8 апреля

Вчера, 8 апреля, состоялись встречи Кубка Беларуси, высшей лиги Таджикистана, молодёжного первенства Никарагуа и одна товарищеская игра.

Беларусь. Кубок Беларуси. Полуфиналы

«Славия» (Мозырь) 1:0 БАТЭ

«Динамо» (Брест) 2:0 «Шахтёр» (Солигорск)

Таджикистан. Высшая Лига. 1-й тур

ЦСКА-Памир (Душанбе) 1:3 «Худжанд»

«Душанбе 83» 0:7 «Истиклол» (Душанбе)

Никарагуа. Лига Примера U20

«Депортиво Лас-Сабанас» 4:1 «Халапа»

«Манагуа» 3:1 «Окоталь»

«Ферретти» 2:2 «Реал Мадрис»

Клубные товарищеские матчи

«Нафтан» (Беларусь) 5:1 «Полоцк» (Беларусь)

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Не проводятся и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые были запланированы на предстоящее лето, перенесены на 2021 год.