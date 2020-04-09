Результаты всех футбольных матчей 8 апреля

Вчера, 8 апреля, состоялись встречи Кубка Беларуси, высшей лиги Таджикистана, молодёжного первенства Никарагуа и одна товарищеская игра.
Беларусь. Кубок Беларуси. Полуфиналы
«Славия» (Мозырь) 1:0 БАТЭ
«Динамо» (Брест) 2:0 «Шахтёр» (Солигорск)
Таджикистан. Высшая Лига. 1-й тур
ЦСКА-Памир (Душанбе) 1:3 «Худжанд»
«Душанбе 83» 0:7 «Истиклол» (Душанбе)
Никарагуа. Лига Примера U20
«Депортиво Лас-Сабанас» 4:1 «Халапа»
«Манагуа» 3:1 «Окоталь»
«Ферретти» 2:2 «Реал Мадрис»
Клубные товарищеские матчи
«Нафтан» (Беларусь) 5:1 «Полоцк» (Беларусь)
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Не проводятся и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые были запланированы на предстоящее лето, перенесены на 2021 год.
- 9 апреля 2020
-
01:57
-
01:40
-
01:27
-
00:58
-
00:56
-
00:55
-
00:29
-
00:27
- 8 апреля 2020
-
23:43
-
23:33
-
23:28
-
23:26
-
23:09
-
23:01
-
22:43
-
22:42
-
22:27
-
22:13
-
22:09
-
21:39
-
21:29
-
21:24
-
21:10
-
21:10
-
20:57
-
20:48
-
20:38
-
20:25
-
20:15
-
20:06
-
20:01
-
19:57
-
19:53
-
19:35
-
19:28