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Павлюченко — об интересах Черчесова: догадываюсь, для чего вызывали Ари в сборную

Павлюченко — об интересах Черчесова: догадываюсь, для чего вызывали Ари в сборную
Футбол / Сборная России 0

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о натурализованных футболистах в национальной команде.

«Гильерме – хороший вратарь, но неужели у нас нет второго или третьего вратаря под Акинфеева? Ну или теперь на место Акинфеева. У нас полно хороших вратарей, поверьте. Так же по нападающим. Не знаю, для чего всё это делалось. Догадываюсь, для чего приглашался Ари. Свои схемы есть, агенты работают, но это мои догадки.

Открывал ли Черчесов своё агентство? Не хочется в это верить, но догадки присутствуют. Ну, поиграл он несколько матчей, и на этом всё закончилось. Для чего это надо было? Понятно, случилась проблема у Кокорина с Мамаевым. Хотя Черчесов играет с одним выдвинутым форвардом. Есть Дзюба, есть Смолов. Есть игроки группы атаки, которые подросли для сборной.

Ари не был игроком, который выходил и решал, как Месси. Просто выходил на замену. Вот так давать паспорт — «На! Ты игрок сборной». Ну не знаю», — сказал Павлюченко в прямом эфире «Чемпионата» #ОСТАЁМСЯДОМА с Григорием Телингатером.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Сирены, мигалки — думал, нас убивать приехали. А это кортеж Федуна»
Роман Павлюченко рассказывает о скандальном интервью для the Sun, а также о зарубах Дзюба/Прудников и Дзюба/Уткин.
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