Русский футболист из Никарагуа: иногда играют в "+37", даже местным плохо становится

Полузащитник «Депортиво Вальтер Феррети» Никита Солодченко поделился впечатлениями от игры в чемпионате Никарагуа.

«В первых играх мне было очень тяжело. Температура — от "+30" до "+35" градусов. Из-за этого тренировки начинались рано: за нами заезжали в 6:30, в 8:00 мы уже были на поле. Но и в это время солнце уже печёт.



Матчи вечером ставят только тем командам, у которых есть освещение на поле. Есть один клуб в первой лиге, который все свои матчи вынужден играть в 15:00, так как у них нет фонарей на стадионе. Вот в это время прямо нереально жарко — "+37" и выше. Меня на эту игру даже в заявку не внесли, сказали: «Ты не сможешь выйти». Там даже местным плохо становится. К счастью, мы играли домашние матчи на стадионе, где проводит свои матчи сборная. Там поле хоть и искусственное, но свет есть.



Инфраструктура? Ну-у-у, наверное, что-то между дичью и адом. Во второй лиге вообще ни у одной команды нет света на поле, поэтому все играют днём на жаре. Мы встречались в Кубке с командой, у которой раздевалок вообще нет – переодевались на лавочке.



Моя команда тесно связана с полицией. Мы тренировались и жили на базе, где есть поле, тренажёрный зал. Переодевались, правда, тоже прямо на трибуне, а в душ ходили на другую сторону поля – там стоит что-то вроде маленькой кабинки, где можно помыться. На этой же базе находится полицейская академия, поэтому в общаге живёшь вместе со студентами. Но большой плюс, что это всё за городом, а территория охраняется полицейскими. У нас в команде было два доктора, один из них при этом ещё и массажист. А вообще, если какая-то серьёзная проблема, то нас отвозили в полицейский госпиталь», — рассказал Солодченко в интервью «Чемпионату».

Чемпионат Никарагуа — один из немногих турниров, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса.