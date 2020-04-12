Уилшир — об уходе из «Арсенала»: всё шло не так, как я хотел

Полузащитник Джек Уилшир рассказал, почему покинул «Арсенал» и перешёл в «Вест Хэм».

«Честно говоря, всё шло не так, как я хотел. Я пропустил слишком много матчей.

Сейчас я хочу вернуться на правильный путь, вернуть свою карьеру на прежний уровень, играть в выходные и снова почувствовать себя футболистом.



Последние несколько лет были разочаровывающими. Я хорошо начал свою карьеру в «Арсенале». Мне это нравилось, я принимал это как должное. Затем я получил травму и начал понимать своё тело, узнал, что такое бывает в футболе.



Я наслаждался временем в «Арсенале», потом перешёл в «Борнмут», провёл хороший сезон, но получил ещё одну травму.



Я вернулся в «Арсенал», мне предложили уйти, но мне удалось остаться и пробиться состав. У меня был хороший год. После этого я принял решение покинуть «Арсенал» и присоединиться к «Вест Хэму», — приводит слова Уилшира Goal со ссылкой на Stadium Astro.