Уилшир — об уходе из «Арсенала»: всё шло не так, как я хотел

Полузащитник Джек Уилшир рассказал, почему покинул «Арсенал» и перешёл в «Вест Хэм».
«Честно говоря, всё шло не так, как я хотел. Я пропустил слишком много матчей.
Сейчас я хочу вернуться на правильный путь, вернуть свою карьеру на прежний уровень, играть в выходные и снова почувствовать себя футболистом.
Последние несколько лет были разочаровывающими. Я хорошо начал свою карьеру в «Арсенале». Мне это нравилось, я принимал это как должное. Затем я получил травму и начал понимать своё тело, узнал, что такое бывает в футболе.
Я наслаждался временем в «Арсенале», потом перешёл в «Борнмут», провёл хороший сезон, но получил ещё одну травму.
Я вернулся в «Арсенал», мне предложили уйти, но мне удалось остаться и пробиться состав. У меня был хороший год. После этого я принял решение покинуть «Арсенал» и присоединиться к «Вест Хэму», — приводит слова Уилшира Goal со ссылкой на Stadium Astro.
- 12 апреля 2020
-
19:10
-
18:56
-
18:45
-
18:39
-
18:20
-
18:19
-
18:07
-
17:59
-
17:36
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:11
-
16:57
-
16:55
-
16:28
-
15:58
-
15:56
-
15:47
-
15:37
-
15:24
-
14:55
-
14:52
-
14:29
-
14:11
-
14:04
-
13:51
-
13:40
-
13:25
-
13:01
-
12:42
-
12:40
-
12:23
-
12:19
-
11:58