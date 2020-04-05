Уилшир сыграл в футбол с женой. Не обошлось без жёсткого подката
Полузащитник туринского «Ювентуса» Джек Уилшир поиграл в футбол со своей женой Андриани.
Футболист несколько раз обвёл супругу, не давая ей отобрать мяч. Когда мяч всё-таки оказался у Андриани, Уилшир провёл жёсткий подкат, в результате чего девушка упала на газон. Полузащитник опубликовал видео на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай вместе с супругой Тамарой Горро станцевал во время уборки квартиры. В ролике пара танцует в масках. У Гарая в руках при этом щётка, у Горро — чистящее средство.
Выздоровевший Гарай станцевал с женой во время уборки
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Бразилии Неймар провёл тренировку с мячом в своём дворе. Компанию ему составили две собаки.
Неймар потренировался с собаками во дворе
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