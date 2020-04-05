Уилшир сыграл в футбол с женой. Не обошлось без жёсткого подката

Полузащитник туринского «Ювентуса» Джек Уилшир поиграл в футбол со своей женой Андриани.

Футболист несколько раз обвёл супругу, не давая ей отобрать мяч. Когда мяч всё-таки оказался у Андриани, Уилшир провёл жёсткий подкат, в результате чего девушка упала на газон. Полузащитник опубликовал видео на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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