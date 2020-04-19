Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хави согласился пойти на сокращение зарплаты в «Аль-Садде»

Хави согласился пойти на сокращение зарплаты в «Аль-Садде»
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны», главный тренер «Аль-Садд» Хави согласился на снижение зарплаты для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба катарского клуба на своей странице в «Твиттере».

На какую сумму будет снижена зарплата специалиста, не сообщается. Напомним, Хави и его супруга на борьбу с инфекцией пожертвовали € 1 млн.

Хави — воспитанник «Барселоны» и защищал цвета клуба с 1998 по 2015 год, в составе сине-гранатовых завоевав 25 трофеев. Тренерскую карьеру начал в мае 2019 года, возглавив «Аль-Садд». Соглашение Хави с катарским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.

По последним данным, в мире зафиксировано 2,3 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 160 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 600 тыс. человек.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020