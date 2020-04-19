Хави согласился пойти на сокращение зарплаты в «Аль-Садде»

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны», главный тренер «Аль-Садд» Хави согласился на снижение зарплаты для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба катарского клуба на своей странице в «Твиттере».



На какую сумму будет снижена зарплата специалиста, не сообщается. Напомним, Хави и его супруга на борьбу с инфекцией пожертвовали € 1 млн.



Хави — воспитанник «Барселоны» и защищал цвета клуба с 1998 по 2015 год, в составе сине-гранатовых завоевав 25 трофеев. Тренерскую карьеру начал в мае 2019 года, возглавив «Аль-Садд». Соглашение Хави с катарским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.

По последним данным, в мире зафиксировано 2,3 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 160 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 600 тыс. человек.