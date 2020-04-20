Дмитрий Селюк: в мире смеются над российскими клубами. Спихивают им неликвид

Футбольный агент Дмитрий Селюк в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением о работе российских клубов на трансферном рынке.

«Самый провальный трансфер в чемпионате России в этом году? Можно говорить всё что хочешь. Нужно смотреть игроков, когда они идут на базар, а не тогда, когда они идут с базара. В футболе всё происходит так: «Ничего не понимаю, но это известная личность!».

Можно всегда сказать, что футболист из «Пари Сен-Жермен»: «Передо мной же его «ПСЖ» брал!» Над российскими клубами поэтому и смеются. Спихивают им неликвид», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

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