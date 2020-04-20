Селюк: Боря Ротенберг был бы одним из лучших спортивных директоров

Футбольный агент Дмитрий Селюк в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением об управленческих способностях защитника московского «Локомотива» Бориса Ротенберга.

«Жаль, что Ротенберг, скорее всего, уже не будет спортивным директором «Локомотива». Я считаю, что он человек, который дорожит репутацией. Когда, к сожалению, сидишь на скамейке, видишь всю ситуацию изнутри.

Боря в ближайшее время должен куда-то пойти работать. Плюс, знание языков. Я смотрю на спортдиров клубов. Боря был бы одним из лучших. У него есть образование. Он может договориться, Боря — увереный в себе человек.

Очень много руководителей клубов выступают против агентов. Футболист, который не учился, не знает юридических вопросов. С таким легко подписать контакт. А гораздо тяжелее, когда за ним есть человек, который поможет.

Смолов пошёл в «Сельту», платит деньги «Локо», приходит Крыховяк в аренду из «ПСЖ», платит «Локо». Почему часть зарплаты не платит «ПСЖ»? Так же и с Адриано. Поверьте, «Милан» не знал, куда его девать», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.