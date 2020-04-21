Совет Лиги итальянской Серии А принял единогласное решение доиграть сезон

20 апреля состоялось заседание Совета Лиги итальянской Серии А, на которой официально было принято решение доиграть оставшуюся часть сезона-2019/2020, прерванного из-за пандемии коронавируса.
«Заседание Совета Лиги итальянской Серии А единогласно подтвердило своё намерение доиграть сезон-2019/2020, если правительство Италии позволит это сделать, в полном соответствии с правилами, касающимися здоровья и безопасности всех участников.
Возобновление спортивной активности, в так называемой «фазе-2», будет происходить в соответствии с указаниями ФИФА и УЕФА, решениями Итальянской федерации футбола (FIGC), а также в соответствии с медицинскими протоколами по защите футболистов и всех работников», — говорится в опубликованном заявлении на официальном сайте Серии А.
По данным на 20 апреля, Италия занимает третье место в мире по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией – 181 тыс., из которых погибло более 24 тыс., а выздоровело – 48 тыс.
На «Чемпионате» доступно видео, как из Бергамо (Италия) военный конвой вывозит гробы с жертвами коронавируса.
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