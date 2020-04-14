Эксперты: Серия А не возобновится до лета. Вирусологи выступили против футбола

Футбольные власти Италии хотят возобновить матчи Серии А в конце мая и завершить турнир до середины июля. Игры в любом случае будут проходить без зрителей, но медики всё равно выступили против.
Завкафедры инфекционных заболеваний итальянского Института здоровья Джованни Реццо заявил, что даже минимальный риск может привести к заражению коронавирусом, поэтому врачи не одобрят проведения матчей.
По оценке букмекеров, турнир действительно не возобновят до 1 июня. Поставить на это можно с коэффициентом 3.30 (примерно 29% вероятности). Сделать ставку на то, что власти прислушаются к мнению врачей, можно за 1.33 (71%).
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