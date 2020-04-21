«Призываю всех не сидеть на попе ровно». Артём Ребров порассуждал о пенсии и саморазвитии

Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров опубликовал пост на своей странице в «Инстаграме», в котором призвал людей заниматься полезными делами.

«Выглядит ли пенсия именно так? Ходьба со шведскими палками, вечерком чаёк с вареньем и погружения в мысли и воспоминания о былом… и наступает ли она для меня сейчас?! Конечно нет. Думаю мы сами выбираем свой путь как сейчас, так и в предпенсионном и пенсионном возрасте. Ну а принимаемая нами как данность ситуация с карантином — лишь ещё один повод для развития, для взгляда на существующие вещи с другой стороны, под другим углом.

Это время дано нам для того, чтобы остановиться, посмотреть на себя, своих родных, побыть с ними, посвятить время себе. Я не знаю, когда и как всё это закончится, но мне становится страшно, что это действительно происходит в нашем мире здесь и сейчас, как будто в кино.

Анализирую свои три недели самоизоляции и вспоминаю сколько успел всего сделать. Занялся английским онлайн, научился делать домашнюю пиццу, сделал кулич на Пасху, наконец-то навёл порядок в документах, придумываю и делаю тренировки для своих детей, выполняю тренировки от тренера, вместе с женой начал заниматься йогой, ходить в посёлке (соблюдая все меры безопасности) со шведскими палками, да даже домашние дела, которые два года как откладывал, и те сделал!

И что? Дальше «пенсионные» посиделки на скамеечке? Как бы не так! Есть ещё миллион дел, занятий и практик, с помощью которых можно развить себя и помочь окружающим. И я призываю всех вас не сидеть на попе ровно, не проводить время исключительно за игровой приставкой или просмотром ТВ. Ведь карантин закончится и то, какими мы выйдем после него — уставшими и деградировавшими или с новыми знаниями и силами, — зависит только от нас. Главное — двигайтесь, не сидите на месте», — написал Ребров.

Фото можно посмотреть на странице Артёма Реброва в «Инстаграме».