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Черчесов рассказал, кто из полевых игроков мог бы встать в ворота сборной России

Черчесов рассказал, кто из полевых игроков мог бы встать в ворота сборной России
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос болельщика, который спрашивал, кто из полевых игроков мог бы встать в ворота российской национальной команды в случае удаления вратаря и отсутствия замен в концовке матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Данией.

«Спасибо за очень интересный вопрос. Надеюсь, вы имели в виду то, что к 80-й минуте этой игры сборная России уже обеспечила себе выход в плей-офф Евро. Что касается ответа, то могу сказать, что наш капитан Артём Дзюба после тренировок периодически надевает вратарские перчатки, становится в ворота и отражает удары партнёров. Поэтому он точно будет готов к такой ситуации. Возможно, рассудительный Фёдор Кудряшов подойдёт для этой роли. Но опять же с точки зрения конкретной ситуации очень важно, чтобы сам игрок чувствовал, что может это сделать в данную секунду», — приводит слова Черчесова официальный сайт РФС.

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