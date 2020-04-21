Черчесов — о «Золотом мяче» вратарю: нужно быть голкипером уровня Яшина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, что нужно сделать голкиперу, чтобы получить «Золотой мяч».



«Чтобы получить „Золотой мяч“, нужно быть голкипером уровня Льва Яшина. Не случайно, что за всю историю этой престижной награды из вратарей только наш соотечественник смог её получить в 1963 году. Это ещё раз говорит о том, насколько масштабной вратарской фигурой в мировом футболе был Лев Иванович Яшин, чьё девяностолетие мы отмечали в прошлом году», — приводит слова Черчесова официальный сайт РФС.

Яшин на протяжении всей карьеры защищал цвета московского «Динамо». В сборную СССР вызывался с 1954 по 1970 год. В составе национальной команды стал чемпионом Европы в 1960 году.