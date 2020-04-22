Футболист итальянского клуба борется за жизнь после кровоизлияния в мозг

У защитника итальянской «Виченцы» Эдоардо Больцона произошло кровоизлияние в мозг, сообщается на официальном сайте клуба Серии C. Футболист находится в критическом состоянии.

Футболист команды в возрастной категории до 17 лет перенёс экстренную операцию в больнице Тревизо несколько часов назад и сейчас борется свою за жизнь.

«Эдоардо, ты всегда доказывал, что ты воин на поле, сражаясь за каждый мяч сильнее, чем кто-либо другой, показывая свой боевой дух. Сейчас ты ведёшь более сложное сражение, но мы знаем, насколько ты силён. Твои товарищи по команде и красно-белая семья с тобой даже в этом сражении. Эдоардо, не сдавайся! Мы с нетерпением снова ждём тебя на поле», — говорится в заявлении клуба.