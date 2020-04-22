Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Футболист итальянского клуба борется за жизнь после кровоизлияния в мозг

Футболист итальянского клуба борется за жизнь после кровоизлияния в мозг
Футбол / Италия 0

У защитника итальянской «Виченцы» Эдоардо Больцона произошло кровоизлияние в мозг, сообщается на официальном сайте клуба Серии C. Футболист находится в критическом состоянии.

Футболист команды в возрастной категории до 17 лет перенёс экстренную операцию в больнице Тревизо несколько часов назад и сейчас борется свою за жизнь.

«Эдоардо, ты всегда доказывал, что ты воин на поле, сражаясь за каждый мяч сильнее, чем кто-либо другой, показывая свой боевой дух. Сейчас ты ведёшь более сложное сражение, но мы знаем, насколько ты силён. Твои товарищи по команде и красно-белая семья с тобой даже в этом сражении. Эдоардо, не сдавайся! Мы с нетерпением снова ждём тебя на поле», — говорится в заявлении клуба.

Лукаку: в январе 23 из 25 футболистов «Интера» болели. Нам не делали тесты на коронавирус
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020