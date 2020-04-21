Лукаку: в январе 23 из 25 футболистов «Интера» болели. Нам не делали тесты на коронавирус

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал о проблемах со здоровьем у себя и одноклубников в разгар эпидемии коронавируса в Италии.
«В конце декабря у нас была недельная пауза, после которой мы вернулись к работе, и я клянусь, что 23 из 25 игроков болели. Я не шучу. Мы играли с «Кальяри» Раджи Найнгголана, и примерно после 25 минут одному из наших защитников пришлось покинуть поле. Он не мог продолжать играть и чуть не упал в обморок. У всех был кашель и повышенная температура. Во время разминки я чувствовал себя намного жарче, чем обычно. Хотя у меня годами была нормальная температура.
После матча у нас был запланирован обед с представителями Puma, но я поблагодарил их и отправился прямиком в постель. Нам не делали тесты на коронавирус, так что мы никогда не будем знать наверняка, был он у нас или нет. Семь наших футболистов живут на одной улице. Разница с Англией – огромная. Там мы ходили ужинать раз в четыре месяца, а здесь это происходит каждые четыре недели», — цитирует Лукаку Football Italia со ссылкой на эфир в «Инстаграме».
- 21 апреля 2020
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