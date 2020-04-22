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Массимо Каррера на русском языке поблагодарил «Спартак»

Массимо Каррера на русском языке поблагодарил «Спа
Массимо Каррера на русском языке поблагодарил «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на поздравления с днём рождения от московского клуба. Сегодня, 22 апреля, итальянскому специалисту исполняется 56 лет.

«Buon Compleanno, Massimo! Поздравляем Массимо с днём рождения, желаем успехов и новых трофеев в тренерской карьере», — написали красно-белые в «Инстаграме».

«Спасибо», — ответил Каррера на русском языке.

Фото можно посмотреть на странице «Спартака» в «Инстаграме».

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 Массимо признали лучшим тренером чемпионата России.

В настоящее время Каррера возглавляет афинский АЕК. После 26 туров подопечные итальянского специалиста занимают третье место в турнирной таблице греческой Суперлиги.

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