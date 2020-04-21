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Каррера рассказал, как хотел приобрести в «Спартак» Марио Фернандеса и Мёнье

Каррера рассказал, как хотел приобрести в «Спартак» Марио Фернандеса и Мёнье
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как хотел приобрести в стан красно-белых защитника ЦСКА Марио Фернандеса и игрока «Пари Сен-Жермен» Тома Мёнье.

«По вашему мнению, если бы мне предложили сильных игроков, я бы отказался?! Взял того футболиста, которого мог. Хотел Марио Фернандеса, Тома Мёнье и других сильных, но дорогих игроков.

Меня не смогли порадовать ими, и Петкович был лучшим среди предложенных скаутами вариантов. Почему «Спартак» не приобрёл Кенни Тете из «Аякса»? Кроме Саломонсона не было никого из тех, о ком вы мне писали», — приводит слова Карреры Metaratings.

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 итальянца признали лучшим тренером чемпионата России.

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