Каррера рассказал, как хотел приобрести в «Спартак» Марио Фернандеса и Мёнье

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как хотел приобрести в стан красно-белых защитника ЦСКА Марио Фернандеса и игрока «Пари Сен-Жермен» Тома Мёнье.



«По вашему мнению, если бы мне предложили сильных игроков, я бы отказался?! Взял того футболиста, которого мог. Хотел Марио Фернандеса, Тома Мёнье и других сильных, но дорогих игроков.



Меня не смогли порадовать ими, и Петкович был лучшим среди предложенных скаутами вариантов. Почему «Спартак» не приобрёл Кенни Тете из «Аякса»? Кроме Саломонсона не было никого из тех, о ком вы мне писали», — приводит слова Карреры Metaratings.

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 итальянца признали лучшим тренером чемпионата России.