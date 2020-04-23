Джикия: чтобы доиграть Российскую Премьер-Лигу, хватит 45 дней

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия выразил мнение, что оставшуюся часть сезона-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге можно доиграть за полтора месяца.

«Учитывая, что мы без еврокубков — всё же вылетели, — то нам хватит 45 дней, чтобы доиграть чемпионат. Российскую Премьер-Лигу спокойно за это время можно доиграть. В Кубке тоже матчей немного», — сказал Джикия в беседе с комментатором Нобелем Арустамяном в эфире в «Инстаграме».

Из-за пандемии коронавируса Российская Премьер-Лига, как и другие турниры, приостановлена. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире зарегистрировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом. Более 186 тыс. человек скончалось. Излечилось более 730 тыс.