«Хорошо, что он не решил стать боксёром». Михаил Кержаков — о тренировках с Александром

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как часто в детстве тренировался играть в футбол с братом Александром.

«Хотел ли Александр, чтобы я был вратарём? Он хотел, потому что он на мне тренировался (смеётся). Часто ли я играл с братом в детстве? Да, постоянно. Он меня ставил в рамку и отрабатывал удары. Я же говорю, хорошо, что он решил стать футболистом, а не боксёром», — заявил Михаил Кержаков в выпуске YouTube-канала «Зенита».

Напомним, Александр Кержаков завершил профессиональную карьеру футболиста в 2017 году. В России отечественный специалист успел поработать тренером в таких клубах, как «Томь» и «Пари Нижний Новгород». Последняя команда Александра Кержакова – «Спартак» из Суботицы. Сербский клуб россиянин покинул в ноябре прошлого года.