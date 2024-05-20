Джикия: мне не 20 лет, чтобы говорить, что я никогда не перейду в ту или иную команду

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия признался, что не зарекается от перехода в тот или иной российский клуб.

– Правильно ли я понял, что вы для себя не исключаете и переход в ЦСКА?

– Есть один простой момент, который покажет только время. Не хочу говорить сейчас никаких слов. Я не 20-летний парень, который может позволить себе фразы вроде «Я никогда не перейду» в какую-либо команду. Потому что иногда бывает такое, что тебя вообще никуда не зовут, – почему ты об этом вообще говоришь? Очень важно относиться уважительно как к ЦСКА, так и к «Зениту», «Динамо», «Краснодару», «Ростову» – вообще ко всем командам. Не имею права говорить, куда перейду, а куда – нет, потому что нет никакой конкретики. Это обычное уважение к большим командам – и всё. А как сложится моя карьера и кто я – поговорим лет через пять-шесть, — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

30-летний Георгий Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017 года в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач. Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн. Об уходе Георгия из «Спартака» по завершении нынешнего сезона стало известно в субботу, 18 мая.