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Санчо не хочет возвращаться в «Манчестер Юнайтед» — источник

Санчо не хочет возвращаться в «Манчестер Юнайтед» — источник
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24-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, выступающий на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», не хочет возвращаться в стан манкунианцев, сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «красные дьяволы» хотят получить за игрока € 58 млн. Такую же цену они предлагали прошлым летом саудовским клубам, которые интересовались футболистом.

Напомним, в начале сезона у тен Хага и Санчо возник конфликт, из-за которого нидерландский специалист перестал выпускать англичанина на поле. После этого в январе английский футболист перешёл в «Боруссию» на правах аренды. Действующий контракт Санчо с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Санчо сыграл 23 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал три голевые передачи.

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