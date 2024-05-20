Алисон — о Клоппе: Юрген создал новый менталитет здесь, в «Ливерпуле»

Голкипер «Ливерпуля» Алисон высказался об уходе немецкого специалиста Юргена Клоппа из мерсисайдского клуба.

«Что ж, Юрген особенный. Когда Клопп пришёл в «Ливерпуль», он назвал себя «нормальным», но для нас он особенный. Думаю, он является прирождённым лидером. Он всегда делал так, чтобы футболистам было приятно играть за его команду. У меня останется много тёплых, приятных воспоминаний о времени, которое мы провели рядом друг с другом. Я очень благодарен, что у меня была возможность поработать с ним. Юрген создал новый менталитет здесь, в «Ливерпуле», — приводит слова Алисона пресс-служба «Ливерпуля».

Напомним, ранее стало известно, что Арне Слот сменит Юргена Клоппа и уже подписал контракт с «Ливерпулем», рассчитанный до 2027 года. Сообщалось, что английский клуб выплатит «Фейеноорду» € 13–15 млн в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта.