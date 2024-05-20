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Михаил Кержаков рассказал, почему его отец не хотел, чтобы он становился вратарём

Михаил Кержаков рассказал, почему его отец не хотел, чтобы он становился вратарём
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, почему его отец не хотел, чтобы он становился голкипером. По мнению футболиста, его отец понимал, что позиция вратаря — самая неблагодарная в футболе.

«Почему отец был против того, чтобы я был вратарём? Ну, мне кажется, потому что он сам, будучи молодым футболистом, играл в полузащите и понимал, что позиция вратаря, наверное, самая неблагодарная в футболе, и не хотел, чтобы я испытал и испил эту чашу до дна, так сказать. Ну и, наверное, может быть, потому, что, если бы я был полевым игроком, он бы мог больше влиять на мою карьеру какими-то советами, подсказами. А здесь уже, наверное, я уже сам за себя там был», — сказал Михаил Кержаков в подкасте на YouTube-канале «Зенита».

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