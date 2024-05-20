Михаил Кержаков рассказал, почему его отец не хотел, чтобы он становился вратарём

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, почему его отец не хотел, чтобы он становился голкипером. По мнению футболиста, его отец понимал, что позиция вратаря — самая неблагодарная в футболе.

«Почему отец был против того, чтобы я был вратарём? Ну, мне кажется, потому что он сам, будучи молодым футболистом, играл в полузащите и понимал, что позиция вратаря, наверное, самая неблагодарная в футболе, и не хотел, чтобы я испытал и испил эту чашу до дна, так сказать. Ну и, наверное, может быть, потому, что, если бы я был полевым игроком, он бы мог больше влиять на мою карьеру какими-то советами, подсказами. А здесь уже, наверное, я уже сам за себя там был», — сказал Михаил Кержаков в подкасте на YouTube-канале «Зенита».