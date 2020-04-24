«Бавария» предложила Нойеру контракт на три года, игрок настаивает на четырёхлетнем

Мюнхенская «Бавария» продолжает переговоры с вратарём Мануэлем Нойером о новом контракте. Клуб предложил голкиперу соглашение на три года с годовой зарплатой в € 12 млн, сам Нойер хочет соглашение сроком минимум до 2024 года, сообщает Sport1.

Кроме того, Нойер рассчитывает получать € 20 млн в год. Причина — переход в «Баварию» вратаря «Шальке» Александра Нюбеля: Нойер хочет гарантировать себе статус первого номера.

Мануэль Нойер перешёл в «Баварию» из «Шальке» в 2011 году. В составе мюнхенского клуба он семь раз выиграл чемпионат Германии, четыре раза — Кубок страны, трижды — Суперкубок. Кроме того, в 2013 году Нойер в составе «Баварии» стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.