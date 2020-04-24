Евгений Ловчев: не понимаю, почему нужно много времени, чтобы доиграть восемь туров РПЛ

Чемпион СССР в составе московского «Спартака» и бронзовый призёр Олимпийских игр 1972 года Евгений Ловчев поделился мнением о возобновлении чемпионата России, прерванного из-за пандемии коронавируса.

«Продолжается обсуждение, как доиграть национальные чемпионаты после окончания карантина. Я — про чемпионат российский.



Понятно: клубы, которые внизу таблицы, хотят закончить турнир, чтобы никто не вылетел. Лидеры — завершить сезон и распределить призовые места. Но осталось восемь туров, что-то ещё может измениться. И мне непонятно, почему столько матчей надо доигрывать на протяжении долгого времени.



У меня есть несколько примеров. Про один из них — с одесским „Черноморцем“ — уже писал здесь. В 1970-м из-за эпидемии холеры в городе они не играли больше месяца. А потом за 40 дней провели 11 игр. То есть играли каждый четвёртый день. Да, вылетели в итоге, но они с начала сезона в аутсайдерах шли.



А ещё посмотрел расписание сборной СССР на Олимпиаде в Мюнхене в 1972-м. Оказывается, весь олимпийский турнир мы провели за 15 дней. Там было семь матчей, если не ошибаюсь. Вот статистика: Рудаков и Капличный провели по семь игр, Хурцилава, Заназанян, Еврюжихин и я — по шесть, Блохин — пять…



Это всё-таки не предсезонный турнир, а футбол на Олимпиаде. Играли — ничего страшного не произошло, стали бронзовыми призёрами. Так что ничего страшного и в том, что в таком режиме придётся доигрывать чемпионат, тоже не вижу», — написал Ловчев в телеграм-канале «Ловчев Online».