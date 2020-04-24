«ПСЖ» готов расстаться с Андером Эррерой
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера может покинуть клуб грядущим летом, сообщает Le 10 Sport.
По данным источника, клуб планирует расстаться с Эррерой из-за его регулярных травм. В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник пропустил из-за повреждений более 4 месяцев и провёл всего 8 матчей в нынешнем сезоне чемпионата Франции. При этом испанец зарабатывает в парижском клубе € 8 млн в год.
Сообщается, что футболист может вернуться в испанский «Атлетик» Бильбао, за который он выступал с 2011 по 2014 год.
Андер Эррера перешёл в «ПСЖ» летом 2019 на правах свободного агента. С 2014 по 2019 год полузащитник защищал цвета «Манчестер Юнайтед». Контракт хавбека с парижским клубом рассчитан до лета 2024 года.
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