«ПСЖ» готов расстаться с Андером Эррерой

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера может покинуть клуб грядущим летом, сообщает Le 10 Sport.

По данным источника, клуб планирует расстаться с Эррерой из-за его регулярных травм. В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник пропустил из-за повреждений более 4 месяцев и провёл всего 8 матчей в нынешнем сезоне чемпионата Франции. При этом испанец зарабатывает в парижском клубе € 8 млн в год.

Сообщается, что футболист может вернуться в испанский «Атлетик» Бильбао, за который он выступал с 2011 по 2014 год.

Андер Эррера перешёл в «ПСЖ» летом 2019 на правах свободного агента. С 2014 по 2019 год полузащитник защищал цвета «Манчестер Юнайтед». Контракт хавбека с парижским клубом рассчитан до лета 2024 года.