«ПСЖ» готов отпустить Килиана Мбаппе бесплатно в 2022 году

«Пари Сен-Жермен» готов отпустить нападающего Килиана Мбаппе бесплатно в 2022 году, сообщает AS.

Нынешний конракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года. По данным источника, спортивный директор «ПСЖ» Леонардо надеется продлить контракт с форвардом хотя бы на один сезон. Однако, если этого не случится, клуб не продаст игрока ни в этом, ни в следующем году, а позволит Мбаппе покинуть «ПСЖ» на правах свободного агента после окончания контракта.

Ранее сообщалось, что нападающим интересуется мадридский «Реал», а также «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провёл 20 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 5 результативных передач. Также на его счету 5 голов в 7 матчах Лиги чемпионов.