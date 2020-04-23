«ПСЖ» готов отпустить Килиана Мбаппе бесплатно в 2022 году
«Пари Сен-Жермен» готов отпустить нападающего Килиана Мбаппе бесплатно в 2022 году, сообщает AS.
Нынешний конракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года. По данным источника, спортивный директор «ПСЖ» Леонардо надеется продлить контракт с форвардом хотя бы на один сезон. Однако, если этого не случится, клуб не продаст игрока ни в этом, ни в следующем году, а позволит Мбаппе покинуть «ПСЖ» на правах свободного агента после окончания контракта.
Ранее сообщалось, что нападающим интересуется мадридский «Реал», а также «Ливерпуль».
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провёл 20 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 5 результативных передач. Также на его счету 5 голов в 7 матчах Лиги чемпионов.
Агент Менди: Мбаппе стоит € 300 млн. Его трансфер в «Реал» невозможен
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