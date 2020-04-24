«Барселона» готова предложить «Ювентусу» Артура в обмен на Пьянича

«Барселона» и туринский «Ювентус» могут провести обмен полузащитниками, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на радиостанцию RAC-1.

По данным источника, «Барселона» уже ведёт переговоры с туринским клубом и готова предложить бразильца Артура Рамоса в обмен на Миралема Пьянича. Сообщается, что «Ювентус» готов отпустить Пьянича, так как у боснийца сложились непростые отношения с Маурицио Сарри, наставником «старой синьоры».

Контракт Пьянича с «Ювентусом» действителен до лета 2023 года. В нынешнем сезоне босниец провёл 22 матча в Серии А, стал автором 3 забитых мячей и отдал 4 результативные передачи.

Артур перешёл в «Барселону» летом 2018 года из бразильского «Гремио». В нынешнем сезоне хавбек провёл в чемпионате Испании 16 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.