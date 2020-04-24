«АЗ Алкмар» раскритиковал решение досрочно завершить чемпионат Нидерландов

Исполнительный директор «АЗ Алкмар» Роберт Эйенхоорн прокомментировал решение Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) досрочно завершить нынешний розыгрыш Эредивизии.
«Мы разрабатывали сценарии в течение нескольких недель, чтобы избежать ситуации, в которой сейчас оказались», — приводит слова Эйенхоорна пресс-служба АЗ. По его словам, «АЗ», кроме прочего, предлагал провести плей-офф, чтобы определить чемпиона и распределить места в еврокубках. «Однако наши предложения остались без ответа», — отметил он.
Эйенхоорн добавил, что «АЗ» разочарован тем, как Королевский футбольный союз Нидерландов решил распределить места в еврокубках.
KNVB принял решение досрочно завершить нынешний розыгрыш Эредивизии. Чемпион первенства не будет определён. KNVB был вынужден пойти на такой шаг из-за указа властей о запрете проведения профессиональных футбольных турниров в стране до 1 сентября. В ближайшее время организация проведёт консультации с УЕФА относительно дальнейших действий.
Ранее существовал вариант, при котором чемпионом нынешнего сезона признали бы «Аякс», возглавляющий турнирную таблицу. В 25 встречах амстердамская команда набрала 56 очков. Следом идут «АЗ Алкмар» (56) и «Фейеноорд» (50). В зоне вылета находятся «Валвейк», «АДО Ден Хааг» и «Фортуна» (стыковые матчи).
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