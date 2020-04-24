«Аякс» не будет признан чемпионом Нидерландов, несмотря на первое место

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) принял решение досрочно завершить нынешний розыгрыш Эредивизии. Чемпион первенства не будет определён. Команды, находящиеся в зоне вылета, сохранят прописку в турнире, сообщает пресс-служба организации.
KNVB был вынужден пойти на такой шаг из-за указа властей о запрете проведения профессиональных футбольных турниров в стране до 1 сентября. В ближайшее время организация проведёт консультации с УЕФА относительно дальнейших действий.
Ранее существовал вариант, при котором чемпионом нынешнего сезона признали бы «Аякс», возглавляющий турнирную таблицу. В 25 встречах амстердамская команда набрала 56 очков. Следом идут «АЗ Алкмар» (56) и «Фейеноорд» (50). В зоне вылета находятся «Валвейк», «АДО Ден Хааг» и «Фортуна» (стыковые матчи).
Когда пандемия коронавируса отступит, а мы сможем вернуться в мир спорта? «Чемпионат» подготовил ролик, в котором разобрал ситуацию в ведущих футбольных лигах Европы.
Видео можно посмотреть на канале «Чемпионата» в YouTube.
- 24 апреля 2020
-
19:36
-
19:20
-
19:01
-
18:53
-
18:43
-
18:41
-
18:35
-
18:12
-
18:08
-
18:00
-
17:55
-
17:36
-
17:34
-
17:23
-
17:14
-
17:11
-
16:51
-
16:49
-
16:41
-
16:22
-
16:19
-
15:55
-
15:43
-
15:29
-
15:19
-
15:04
-
14:51
-
14:44
-
14:28
-
13:56
-
13:55
-
13:52
-
13:50
-
13:43
-
13:31