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«Аякс» не будет признан чемпионом Нидерландов, несмотря на первое место

«Аякс» не будет признан чемпионом Нидерландов, несмотря на первое место
Футбол / Прочие турниры 0

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) принял решение досрочно завершить нынешний розыгрыш Эредивизии. Чемпион первенства не будет определён. Команды, находящиеся в зоне вылета, сохранят прописку в турнире, сообщает пресс-служба организации.

KNVB был вынужден пойти на такой шаг из-за указа властей о запрете проведения профессиональных футбольных турниров в стране до 1 сентября. В ближайшее время организация проведёт консультации с УЕФА относительно дальнейших действий.

Ранее существовал вариант, при котором чемпионом нынешнего сезона признали бы «Аякс», возглавляющий турнирную таблицу. В 25 встречах амстердамская команда набрала 56 очков. Следом идут «АЗ Алкмар» (56) и «Фейеноорд» (50). В зоне вылета находятся «Валвейк», «АДО Ден Хааг» и «Фортуна» (стыковые матчи).

Когда пандемия коронавируса отступит, а мы сможем вернуться в мир спорта? «Чемпионат» подготовил ролик, в котором разобрал ситуацию в ведущих футбольных лигах Европы.

Видео можно посмотреть на канале «Чемпионата» в YouTube.

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