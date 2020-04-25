Агент Трабукки спрогнозировал состав сборной России после указа Путина о гражданстве

Футбольный агент Марко Трабукки составил сборную России из легионеров, выступающих в Российской Премьер-Лиге. К шуточному прогнозу его подтолкнул подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон об упрощении получения российского гражданства.
«Гильерме, Марио Фернандес, Жиго, Уремович, Виктор Алварес, Рикарду Алвеш, Исмаэл Силва, Жоаозиньо, Вандерсон, Дриусси, Деспотович», — написал Трабукки в "Твиттере".
24 апреля Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства России. Документ разрешает получать российское гражданство иностранцам без отказа от предыдущего гражданства.
В последние годы в составе сборной России было заиграно четверо натурализованных игроков — бразильцы Марио Фернандес, Ари, Гильерме и немец украинского происхождения Роман Нойштедтер.
- 25 апреля 2020
-
13:41
-
13:27
-
13:26
-
12:52
-
12:31
-
12:24
-
12:07
-
12:03
-
11:51
-
11:44
-
11:19
-
10:54
-
10:44
-
10:43
-
10:24
-
10:14
-
09:49
-
09:43
-
09:31
-
09:18
-
09:17
-
08:30
-
08:30
-
07:48
-
07:37
-
07:16
-
07:04
-
06:45
-
06:27
-
06:09
-
05:53
-
05:32
-
04:57
-
04:33
-
03:37