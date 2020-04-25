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Агент Трабукки спрогнозировал состав сборной России после указа Путина о гражданстве

Агент Трабукки спрогнозировал состав сборной России после указа Путина о гражданстве
Футбол / Сборная России 0

Футбольный агент Марко Трабукки составил сборную России из легионеров, выступающих в Российской Премьер-Лиге. К шуточному прогнозу его подтолкнул подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон об упрощении получения российского гражданства.

«Гильерме, Марио Фернандес, Жиго, Уремович, Виктор Алварес, Рикарду Алвеш, Исмаэл Силва, Жоаозиньо, Вандерсон, Дриусси, Деспотович», — написал Трабукки в "Твиттере".

24 апреля Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства России. Документ разрешает получать российское гражданство иностранцам без отказа от предыдущего гражданства.

В последние годы в составе сборной России было заиграно четверо натурализованных игроков — бразильцы Марио Фернандес, Ари, Гильерме и немец украинского происхождения Роман Нойштедтер.

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