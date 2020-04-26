Игуаин: хотел бросить футбол после финала ЧМ-2014, но мама переубедила

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин признался, что был готов бросить футбол после промаха в финале чемпионата мира 2014 года.



«Постоянно корил себя за это, закрылся дома и не выходил на улицу. Люди говорят, можно обрести счастье, имея деньги, но нельзя купить друзей. Мне не с кем было поговорить. Хотел видеть маму, но ей нужно было лететь ко мне 15 часов. Конечно, я в состоянии оплатить ей билет, но она находится не в 10 минутах езды. Люди не видят этих вещей. Они считают, ты должен забивать, потому что тебе платят за это деньги.



В финале чемпионата мира мне выпал шанс, но я не смог им воспользоваться. Не знаю, поступил бы так же сейчас. Казалось, легко могу забить. После того промаха хотел бросить футбол, но мама переубедила. Сказала, чтобы я продолжал идти вперёд. Если бы не она, я бросил бы футбол. Благодарен маме», — приводит слова Игуаина Marca.