Игуаин: хотел бросить футбол после финала ЧМ-2014, но мама переубедила

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин признался, что был готов бросить футбол после промаха в финале чемпионата мира 2014 года.
«Постоянно корил себя за это, закрылся дома и не выходил на улицу. Люди говорят, можно обрести счастье, имея деньги, но нельзя купить друзей. Мне не с кем было поговорить. Хотел видеть маму, но ей нужно было лететь ко мне 15 часов. Конечно, я в состоянии оплатить ей билет, но она находится не в 10 минутах езды. Люди не видят этих вещей. Они считают, ты должен забивать, потому что тебе платят за это деньги.
В финале чемпионата мира мне выпал шанс, но я не смог им воспользоваться. Не знаю, поступил бы так же сейчас. Казалось, легко могу забить. После того промаха хотел бросить футбол, но мама переубедила. Сказала, чтобы я продолжал идти вперёд. Если бы не она, я бросил бы футбол. Благодарен маме», — приводит слова Игуаина Marca.
- 26 апреля 2020
-
17:18
-
16:57
-
16:53
-
16:25
-
16:03
-
15:55
-
15:41
-
15:37
-
15:13
-
14:59
-
14:52
-
14:46
-
14:07
-
13:58
-
13:19
-
13:12
-
12:55
-
12:48
-
12:26
-
12:21
-
11:59
-
11:53
-
11:40
-
11:29
-
11:21
-
10:59
-
10:56
-
10:42
-
10:40
-
10:30
-
10:05
-
09:57
-
09:46
-
09:28
-
09:26