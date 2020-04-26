Александр Козлов рассказал, как отверг предложения «Милана» и «Интера» ради «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов рассказал, что у него были предложения от «Милана» и «Интера», но он решил остаться в московском клубе.
«Был один турнир, где выступали 40 команд, среди которых «Интер», «Милан», «Ювентус», «Боруссия». Проиграли в финале 0:4, но я себя хорошо проявлял, получил лучшего игрока. Хотя 15 лет не показатель, что тут говорить. А как-то на одном турнире во Франции против юного Лукаку играл. Тогда он, по-моему, маленького роста был. Точно не такой, как сейчас. Но сразу было видно, что топом будет.
Подошли после тренировки два человека и сказали, что есть предложения от «Милана» и «Интера». Они вроде уже готовы были подписывать в свои академии, всё выглядело серьёзно. Но тогда мне «Спартак» уже предложил контракт, позволял тренироваться с дублем. В 15 лет это очень круто», — рассказал Козлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
Полностью интервью с Козловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 26 апреля 2020
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