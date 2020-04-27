Экс-форвард «Челси»: с Абрамовичем «Тоттенхэм» пять раз стал бы чемпионом АПЛ

Бывший нападающий «Челси» Тони Каскарино поделился мнением о российском владельце лондонского клуба Романе Абрамовиче.

«Для «Челси» Абрамович всегда был невероятным владельцем. У меня есть друг, который болеет за «Тоттенхэм», но не является поклонником Романа. Я сказал ему: «Если бы он владел «шпорами», вы бы завоевали пять чемпионских титулов английской Премьер-лиги».

Абрамович сделал много правильных вещей за эти годы. Например, он блестяще руководил клубом, когда «Челси» запретили совершать трансферы. Роман старается, он продел исключительную работу», — приводит слова Каскарино talkSPORT.

Абрамович купил «Челси» летом 2003 года. С тех пор синие пять раз стали чемпионами АПЛ, выиграли пять Кубков Англии, а также завоевали один титул Лиги чемпионов и один титул Лиги Европы.