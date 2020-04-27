Экс-форвард «Челси»: с Абрамовичем «Тоттенхэм» пять раз стал бы чемпионом АПЛ

Бывший нападающий «Челси» Тони Каскарино поделился мнением о российском владельце лондонского клуба Романе Абрамовиче.
«Для «Челси» Абрамович всегда был невероятным владельцем. У меня есть друг, который болеет за «Тоттенхэм», но не является поклонником Романа. Я сказал ему: «Если бы он владел «шпорами», вы бы завоевали пять чемпионских титулов английской Премьер-лиги».
Абрамович сделал много правильных вещей за эти годы. Например, он блестяще руководил клубом, когда «Челси» запретили совершать трансферы. Роман старается, он продел исключительную работу», — приводит слова Каскарино talkSPORT.
Абрамович купил «Челси» летом 2003 года. С тех пор синие пять раз стали чемпионами АПЛ, выиграли пять Кубков Англии, а также завоевали один титул Лиги чемпионов и один титул Лиги Европы.
- 27 апреля 2020
-
10:07
-
09:51
-
09:42
-
09:29
-
09:20
-
09:00
-
08:38
-
08:00
-
07:44
-
07:10
-
06:51
-
06:09
-
05:40
-
05:23
-
04:50
-
03:08
-
02:44
-
02:32
-
02:18
-
01:34
-
01:00
-
01:00
-
00:38
-
00:32
-
00:17
-
00:15
- 26 апреля 2020
-
23:51
-
23:34
-
23:29
-
23:16
-
23:00
-
22:36
-
22:23
-
22:19
-
22:01