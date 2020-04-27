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Роналдиньо дал первое интервью после выхода из тюрьмы

Роналдиньо дал первое интервью после выхода из тюрьмы
Футбол / Южная Америка 0

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо впервые после выхода из-под стражи высказался о своём попадании в тюрьму.

«Мы были ошеломлены, когда узнали, что наши документы были подделаны. С того момента мы стремились исключительно к сотрудничеству с судом, чтобы разобраться в этой ситуации. Моя вера со мной, и я всегда молюсь, чтобы всё было хорошо.

Новость о том, что я отправлюсь в тюрьму, стала для меня серьёзным ударом. Я никогда не думал, что окажусь в таком положении. Всю свою жизнь я пытался достичь высочайшего уровня в своей профессии и радовать людей своей игрой», — цитирует Роналдиньо The Sun со ссылкой на ABC Color.

9 апреля стало известно, что Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейре вышли из парагвайской тюрьмы под залог в $ 1,6 млн. Ранее экс-футболист и его родственник были арестованы за то, что предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона.

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