Эмилиано Ригони оплатил продуктовые наборы для жителей родного города
Аргентинский полузащитник петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони сообщил, что он оплатил продуктовые наборы для семей, связанных с детским клубом «Бочас Спорт» из его родного города Колония Каройя.
«В «Бочас Спорт» я начал играть в футбол, встретил там друзей, которые и по сей день рядом со мной. Время, проведённое в нём, было радостным и счастливым, поэтому я рад помочь ему, как только появляется такая возможность. Это скромный клуб, переживающий сейчас сложные времена, и я поддержал семьи, связанные с ним, особенно те, в которых есть дети, играющие в футбольной школе «Бочас», — приводит слова Ригони пресс-служба российского клуба.
В нынешнем сезоне 27-летний Ригони провёл 6 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.
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