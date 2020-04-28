«Перемены просто потрясающие!» Дмитрий Булыкин пошутил о самоизоляции
Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин пошутил о жизни в условиях карантина.
«Сегодня прошёл месяц в самоизоляции! 7 км в день пешком, без мяса, молочного и мучного. Ем свежие овощи, фрукты и готовлю дома каждый день. Пью два литра чистой воды ежедневно.
Перемены просто потрясающие! Чувствую себя прекрасно! Ноль алкоголя. Здоровая безглютеновая диета без кофеина и часовая домашняя тренировка, занимаюсь йогой каждый день. Научился медитировать!
Сбросил 9 кг и увеличил мышечную массу. Осваиваю новую профессию удалённо! Осваиваю второй иностранный язык.
P. S. Понятия не имею, кто это написал, но я так горжусь этим человеком, что решил скопировать и выложить», — написал Булыкин на своей странице в «Инстаграме».
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