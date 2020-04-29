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Правительство России продлило запрет на въезд иностранцев в страну

Правительство России продлило запрет на въезд инос
Правительство России продлило запрет на въезд иностранцев в страну
Футбол / РПЛ 0

Правительство России продлило запрет на въезд иностранцев в страну до улучшения ситуации с коронавирусом, сообщает «Эхо Москвы».

Премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что не может прогнозировать, когда могут быть сняты все ограничения. До 25 мая должен быть разработан общенациональный план действий по восстановлению занятости и роста экономики в стране.

Напомним, ранее Российская Премьер-Лига и Российский футбольный союз, говоря о возобновлении нынешнего сезона, заявили, что следят за решениями правительства и прорабатывают варианты возвращения сотрудников и футболистов клубов, которые выехали из России. Они подчеркнули, что любой из сценариев подразумевает соблюдение всех требований органов исполнительной власти по карантину и самоизоляции.

РПЛ и РФС представили варианты завершения нынешнего сезона
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