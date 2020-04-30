«Барселона» рассматривает 19-летнего форварда «АЗ Алкмар» в качестве замены Мартинесу
19-летний нападающий «АЗ Алкмар» Мирон Боадю может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, переход Боадю уже обсуждается в руководстве каталонского клуба. «Барселона» может приобрести игрока в качестве замены форварду «Интера» Лаутаро Мартинесу. Ранее сообщалось, что сине-гранатовые не готовы заплатить миланскому клубу € 111 млн за трансфер аргентинца.
В сезоне-2019/2020 Боадю стал автором 14 забитых мячей и отдал 8 результативных передач.
Чемпионат Нидерландов был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпион первенства не был определён. «АЗ Алкмар», набрав 56 очков в 25 матчах, занял вторую строчку в турнирной таблице Эредивизии, которую возглавил амстердамский «Аякс» (56).
«Барселона» не может найти деньги на покупку Лаутаро Мартинеса
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